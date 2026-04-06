İspanya istihdamında bahar etkisi: İşsizlik mart ayında %0,9 geriledi

İspanya genelinde mart ayına dair paylaşılan veriler incelendiğinde, kayıtlı işsiz sayısında 33 bin 405 kişilik net bir azalma yaşandığı görülüyor. Toplam işsiz sayısını 2,7 milyon seviyesinin altına çeken bu düşüşte, yaklaşan turizm sezonu ve Paskalya tatili öncesinde hareketlenen hizmet sektörü başrolü oynadı. Özellikle konaklama, eğlence ve restoran işletmelerindeki personel talebinin hız kazanması, Mart ayını istihdam açısından son yılların en verimli dönemlerinden biri haline getirdi. Bu tablo, ülke ekonomisinin mevsimsel canlanma evresine planlanandan daha güçlü bir giriş yaptığını açıkça ortaya koyuyor.

Genç istihdamı ve sektörel dağılımdaki dengeler

İş gücü piyasasındaki bu iyileşme sadece genel rakamlarla sınırlı kalmayıp, genç işsizliği kategorisinde de yüzde 1,5’e yakın bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Sanayi ve inşaat gibi üretim odaklı alanlarda daha durağan bir seyir gözlense de, hizmetler ve tarım sektörlerindeki canlılık genel dengenin korunmasını sağladı. Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı yeni çalışan sayısındaki artışın sürmesi, İspanya ekonomisinin iç tüketim ve hizmet ihracatı kanalıyla büyüme ivmesini koruduğuna dair somut bir kanıt niteliği taşıyor. Bu durum, yüksek faiz ortamına rağmen iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösteriyor.

Avrupa genelindeki ayrışma ve gelecek beklentileri

Avrupa’nın pek çok büyük ekonomisinin yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları nedeniyle istihdam yaratmakta zorlandığı bir dönemde, İspanya’nın mart ayını yüzde 0,9’luk bir düşüşle kapatması dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Mevcut veriler, geçici ve sezonluk işlerin ötesinde, iş gücü piyasasında genel bir hareketliliğin sürdüğünü ve yılın ikinci çeyreği için umut verici bir zemin oluştuğunu doğruluyor. İstihdamdaki bu olumlu seyrin devam etmesi, İspanya’nın büyüme rakamlarında Avrupa ortalamasının üzerinde kalmaya devam edeceği bir süreci tetikleyebilir.