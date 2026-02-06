İspanya sanayi üretiminde keskin düşüş

  1. Ekonomim
İspanya’da sanayi üretimi aralık ayında beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.

İspanya sanayi üretimi aralık ayında hayal kırıklığı yarattı. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda %2,5 daralarak %0,5’lik düşüş beklentisini aştı. Önceki ayın verisi %1,1 artış olarak revize edildi.

Yıllık bazda mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi %0,3 gerileyerek %2,5’lik artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Bir önceki ayın verisi %4,6 artışa revize edilirken, takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yıllık bazda %2,8 artış kaydederek önceki aya göre hızlandı.

