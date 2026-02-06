İspanya sanayi üretiminde keskin düşüş
İspanya’da sanayi üretimi aralık ayında beklentilerin belirgin şekilde altında kaldı.
İspanya sanayi üretimi aralık ayında hayal kırıklığı yarattı. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda %2,5 daralarak %0,5’lik düşüş beklentisini aştı. Önceki ayın verisi %1,1 artış olarak revize edildi.
Yıllık bazda mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi %0,3 gerileyerek %2,5’lik artış beklentisinin oldukça altında kaldı. Bir önceki ayın verisi %4,6 artışa revize edilirken, takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretimi yıllık bazda %2,8 artış kaydederek önceki aya göre hızlandı.