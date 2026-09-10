İspanya sanayisinde toparlanma sinyali! Üretim temmuzda hem aylık hem yıllık arttı

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İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) açıkladığı öncü verilere göre, yıllık artışta özellikle sermaye malları ve enerji üretimindeki yükseliş etkili oldu. Buna karşılık dayanıklı tüketim mallarında çift haneli düşüş kaydedilmesi, sanayinin tüm alt sektörlerde aynı ölçüde toparlanmadığını ortaya koydu.

Enerji ve yatırım malları üretimi destekledi

Sanayinin önemli kalemlerinden sermaye malları üretimi temmuzda yıllık %4,5 yükseldi. Enerji tarafındaki artış ise daha belirgin oldu ve bu grupta üretim geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 arttı.

Ara malları üretiminde de sınırlı bir büyüme görüldü. Yıllık artışın %0,6 ile sınırlı kalmasına karşın, dayanıksız tüketim mallarında üretim %1,5 yükseldi. Böylece sanayi üretimindeki genel artışın arkasında özellikle enerji ve sermaye mallarındaki güçlü performans öne çıktı.

Ancak üretimdeki yükselişin tüketim mallarının tamamına yayıldığı söylenemiyor. Dayanıklı tüketim malları üretimi temmuzda yıllık %9,6 geriledi. Sanayinin alt grupları arasındaki bu belirgin fark, toplam üretimdeki artışa rağmen iç talebe daha duyarlı bazı sektörlerde baskının sürdüğünü gösterdi.

Aylık artış da pozitif seyretti

Temmuz verisinin bir diğer dikkat çeken noktası ise sanayi üretiminin yalnızca yıllık bazda değil, aylık bazda da yükselmesi oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış üretimde aylık artış %0,6 olarak gerçekleşti.

Böylece İspanya sanayisi, geçen yılın düşük ya da yüksek baz etkilerinden bağımsız olarak değerlendirildiğinde de temmuz ayında üretimini artırmış oldu. Aylık yükselişin yıllık verideki artışla birlikte görülmesi, sanayi faaliyetinin üçüncü çeyreğin başlangıcında pozitif bir görünüm sergilediğine işaret etti.

Bununla birlikte temmuz performansının alt kalemlerdeki ayrışmayla birlikte okunması gerekiyor. Enerji ve sermaye mallarındaki güçlü artışa karşılık dayanıklı tüketim mallarındaki sert gerileme, sanayideki toparlanmanın henüz bütün sektörlere eşit şekilde yayılmadığını gösteriyor.

İspanya ekonomisi açısından sanayi üretimindeki bu tablo, büyümenin bileşenleri bakımından da önem taşıyor. Üretimdeki genel artış olumlu bir sinyal verirken, tüketim mallarındaki zayıflık ve sektörler arasındaki farklılaşma önümüzdeki aylarda sanayinin seyrinin yakından izlenmesini gerektiriyor.