İspanya'da enflasyon beklentileri aştı
İspanyol istatistik Ofisi INE'den Ocak ayı enflasyonuna dair açıklanan ön verilere göre, tüketici fiyat endeksi 5 ayın ardından ilk defa yükselerek yüzde 5,8 oldu.
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İspanya'da Ocak ayına dair İspanyol İstatistik Ofisi INE'den açıklanan ön verilere göre enflasyon beklenti olan yüzde 4,9'un üstünde gelerek yüzde 5,8 olarak gerçekleşti.
Aralık ayındaki yüzde 5,7'lik enflasyon verisinin üstünde yüzde 5,8 gelen Ocak ayı enflasyonu, 2022'nin Ağustos ayından beri ilk defa yükselerek enflasyonda 5 aydır gözlemlenen düşüş serisini sonlandırdı.