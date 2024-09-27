İspanya'da enflasyon eylülde tahminlerin altında kaldı

İspanya İstatistik Bürosu (INE) tarafından açıklanan verilere göre, AB uyumlu tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 arttı ve ağustos ayında kaydedilen yüzde 2,4'ten keskin bir düşüş gösterdi. Ekonomistler oranın daha düşük bir kademede, yüzde 2,0'ye inmesini bekliyorlardı.

INE, düşen yakıt fiyatlarının enflasyonun soğumasına neden olduğunu, ancak gıda ve elektriğin de daha az ölçüde düşüşe yardımcı olduğunu bildirdi.

Daha oynak gıda ve enerji fiyatlarını çıkaran çekirdek enflasyonun gevşemesi de muhtemelen Eylül ayının İspanya'nın temel turizm sektörünün yaz aylarında güçlü bir bileşeni olan hizmet sektöründen gelen enflasyonist baskının yumuşadığını gösterdi.

Tüketici enflasyonu, AB'ye uyumlu enflasyondan daha da aşağı geldi ve yüzde 1,5 oldu. Analistler bir önceki ay yüzde 2,3 olan enflasyonun yüzde 1,9'a düşeceğini öngörüyorlardı.

Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,6, AB uyumlu tüketici fiyatları yüzde 0,1 düşüş gösterdi.