İspanya'da enflasyon yükseldi

İspanya'nın Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından Perşembe günü duyurulan nihai rakamlar, ülkenin Avrupa Birliği uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (HICP) verisinde beklentiler doğrultusunda yukarı yönlü bir revizyona işaret etti. Haziran ayında %3,6 düzeyinde ölçülen yıllık enflasyon oranı, temmuz döneminde üç baz puanlık artışla %3,9 seviyesine tırmandı. Bu hareketlilik, özellikle küresel emtia ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların perakende fiyatlar üzerindeki yansımalarının gecikmeli de olsa endekse yansıdığını ortaya koyuyor.

Ülke genelindeki fiyat artışlarında gıda ve enerji dışı temel bileşenlerin seyri ile ulaştırma sektöründeki maliyetlerin etkili olduğu görülüyor. Euro Bölgesi genelinde para politikasının gevşetilmesi veya mevcut oranların korunması tartışmaları sürerken, İspanya'daki bu enflasyonist direnç, makroekonomik dengelerin ne denli hassas bir çizgide ilerlediğini net bir şekilde gösteriyor.

Çekirdek enflasyon ve Euro Bölgesi para politikasına yansımaları

Uyumlaştırılmış endeksteki bu artış, ulusal bazdaki tüketici fiyat endeksi ile AB standartlarındaki hesaplama yöntemleri arasındaki makasın ve tüketici sepetindeki ağırlıkların önemini bir kez daha hatırlatıyor. Temmuz ayındaki %3,9'luk oran, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) orta vadeli fiyat istikrarı hedefleriyle uyum arayışında olan piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Arz yönlü maliyet baskılarının kalıcılığını koruması ve hizmet sektöründeki fiyat katılığı, enflasyonla mücadelenin yalnızca parasal önlemlerle sınırlı kalmadığını, mali disiplin ve tedarik zinciri güvenliği ile de doğrudan ilişkili olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler, İspanya ekonomisinin bu yukarı yönlü ivmeyi kırıp kıramayacağını ve ECB'nin faiz politikalarına verilecek tepkinin yönünü belirleyecek.