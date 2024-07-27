İspanya'da işsizlik oranı yüzde 11,27'ye geriledi

İspanya Ulusal İstatistik Kurumu'nun Cuma günü yaptığı açıklamaya göre İspanya'da işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yaşanan (Nisan - Haziran dönemi) 1.02 puanlık düşüşle yüzde 11,27'ye geriledi.

Önceki üç ayla kıyaslandığında işsiz sayısı, bu çeyrekte 222 bin 600 kişi azalarak 2 milyon 755 bin 300'e geriledi.

Kadınlarda işsizlik oranı 1.12 puanlık düşüşle yüzde 12,61'e, erkeklerde ise yüzde 0,93'lük düşüşle yüzde 10,08'e geriledi.

İşsizlik oranındaki en büyük düşüş, turizmin canlandığı bu dönemde "hizmet sektöründe" görüldü. Bu sektörde istihdam edilen kişi sayısı ikinci çeyrekte 190 bin 500 kişi artı.

İnşaat, sanayi ve tarım sektörlerinde de az da olsa işsizliğin azaldığı görüldü.

İstihdam edilen kişi sayısı ikinci çeyrekte yaklaşık yarım milyon arttı. Bu dönem boyunca 434 bin 700 kişinin iş bulmasıyla toplam çalışan sayısı 21 milyon 684 bin 700 oldu.

Başbakan Pedro Sanchez: Doğru yönde ilerliyoruz

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez X platformunda yaptığı açıklamada "Doğru yönde ilerliyoruz" dedi.

Sanchez yaptığı paylaşımda "Sağ ve aşırı sağdan yapılan eleştiriler bir kenara, İspanya büyüyor ve istihdam rekorları kırıyor. Yaklaşık 21.7 milyon kişi istihdam ediliyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesi. Bu dönemi tam istihdam dönemi haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın işsizlik oranındaki düşüş ile Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesiyle canlanan turizm sektöründeki hareketlenme paralellik gösterdi.

Ancak buna rağmen İspanya, Euro bölgesinde "en yüksek iş arayan" ülkelerin başında geliyor.

Başekonomist Cardoso: İşsizlikteki son düşüş mevsimsellikten kaynaklanıyor

Bankacılık faaliyetleri alanında hizmet veren BBVA Research araştırma kurumunun İspanya Başekonomisti Miguel Cardoso Lecourtois yaptığı açıklamada işsizlikteki son düşüşün "mevsimsellikten kaynaklandığını" belirtti.

Turizmin canlanmasına atıfta bulunan Cardoso, "ikinci çeyrekte turizm faaliyetlerinin giderek iyileşmesi sayesinde istihdamda bir hızlanma olduğunu" söyledi.

Cardoso, "İstihdam yaratılması turizm sektörünün büyümeye devam etme kapasitesine bağlı olacak" diye de ekledi.

Karşılaşılan zorluklar arasında "bürokrasi" ve "yüksek konut fiyatlarının" öne çıktığını belirten Cardoso, bu durumun da yatak kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımları zorlaştırdığını ifade etti.