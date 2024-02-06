İsrail protestosu McDonald's'ın satışlarını olumsuz etkiledi

McDonald's, 2023'ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, McDonald's'ın gelirinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artarak 6,41 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 5,9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Söz konusu dönemde yaşanan artışa rağmen McDonald's'ın geliri 6,45 milyar dolar olan piyasa beklentisinin altında kaldı.

Orta Doğu'daki satışlar bölgedeki savaştan etkilendi

Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilerek, McDonald's'ın bölgedeki işletmelerinin çoğunun dahil olduğu "Uluslararası Kalkınma Lisanslı Piyasalar" segmentinde satışların geçen yılın son çeyreğinde sadece yüzde 0,7 arttığı kaydedildi.

Bloomberg'ün aktardığına göre, McDonald's'ın net kârının ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 2,04 milyar dolara çıktığı belirtilen açıklamada, şirketin hisse başına net kârının da 2,80 dolar olduğu kaydedildi. ABD'li restoran zincirinin net karı 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar dolar, hisse başına net karı da 2,59 dolar olarak hesaplanmıştı.

McDonalds'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, geçen ay sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgiler" nedeniyle şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtmişti.

İsrail askerlerine yemek dağıtacağını açıklaması tepki toplamıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li restoran zinciri McDonald's ve kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.