İsrail'in Katar'da Hamas'a saldırması petrol fiyatlarını yükseltti

İsrail'in Katar'daki saldırısı petrol fiyatlarını yükselti. Hamas liderlerine düzenlenen operasyon İsrail tarafından doğrulanırken petrolde fiyatlar yüzde 1,6'ya varan oranda arttı.

Petrol fiyatları jeopolitik gerilimlerle artıyor

Petrol fiyatları gelecek vadeli işlemleri salı günü değer kazanmaya devam ederken, tüccarların odak noktası OPEC+ üretim ayarlamalarından artan jeopolitik gerilimlere kaydı.

Batı Teksas ham petrolünün varili 63.27 dolardan işlem görerek yüzde 1,6 yükselirken, Brent petrol yüzde 1,6 artışla 67,06 dolara çıktı.

OPEC+'ın üretim kesintilerini kaldıracağını açıklaması yetersiz kaldı

OPEC+'ın gönüllü üretim kesintilerini kademeli olarak kaldıracağını açıklamasına rağmen, piyasalar bu hamleyi büyük ölçüde görmezden geldi. BOK Financial'tan Dennis Kissler bir notunda, "Gelecek vadeli işlemler yeniden bir konsolidasyon moduna geçti çünkü ek OPEC+ üretimi, beklenenden daha küçük olması nedeniyle çoğu tüccar için önemsiz bir gelişmeydi" ifadelerini kullandı.

Piyasalar Rus petrolüne olası ABD yaptırımlarını takip ediyor

Bunun yerine, dikkatler Rus petrol ihracatını hedef alabilecek yeni ABD yaptırımlarının potansiyeline yöneliyor. Trump yönetiminin, Rus üreticilerin ötesine geçerek Rus ham petrolünün alıcılarını da kapsayabilecek daha katı yaptırımlar üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Kissler, mevcut yaptırımların küresel petrol akışları üzerinde sınırlı bir etkisi olmasına rağmen, odak noktasının alıcılara kaymasının petrol piyasasında yeniden dalgalanmaya yol açabileceğini belirtti.

OPEC+ arz değişiklikleri fiyatlara yansıtılırken ve talep endişeleri devam ederken, özellikle Rusya merkezli jeopolitik gelişmelerin kısa vadeli fiyat hareketlerini yönlendirmesi bekleniyor.