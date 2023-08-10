İşsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​248,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 230​,000 seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 29 Temmuz ile biten haftada ise 227,000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 5 Ağustos ile biten haftada 231,000 seviyesine yükseldi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı ise 29 Temmuz ile biten haftada 1.684 milyon seviyesine geriledi.