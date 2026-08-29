İstanbul dünya maaş liginde 56. sırada!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünyanın önde gelen şehirlerinde çalışanların eline geçen ortalama aylık gelirler arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 2026 yılında vergi sonrası ortalama aylık maaş Zürih'te 8 bin 363 dolar olurken, listenin sonunda yer alan Kahire'de bu rakam 220 dolara kadar geriliyor. Böylece iki şehir arasındaki fark 38 katı aşıyor.

Araştırmada kullanılan rakamlar ABD doları cinsinden vergi sonrası ortalama aylık maaşları gösteriyor. Veriler, Deutsche Bank tarafından yayımlanan ve Numbeo verilerini kullanan 2026 çalışmasına dayanıyor.

İstanbul 1.173 dolarlık ortalama maaşla 56. sırada

Türkiye'nin en büyük ekonomik merkezi İstanbul, 69 şehir arasında 56. sırada yer aldı. Kentte vergi sonrası ortalama aylık maaş 1.173 dolar olarak hesaplandı. İstanbul böylece Atina'nın gerisinde, Meksiko City'nin ise önünde yer aldı.

Listenin zirvesinde ise İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri ile ABD'nin San Francisco ve Boston şehirleri bulunuyor.

ABD, ilk 10'da beş şehirle en güçlü ülke grubu olurken; İsviçre, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg da üst sıralarda yer aldı.

Zürih açık ara lider

8.363 dolarlık ortalama net maaşla Zürih listenin zirvesinde bulunuyor. İkinci sıradaki San Francisco'da ortalama aylık net maaş 7.601 dolar, üçüncü sıradaki Cenevre'de ise 7.444 dolar olarak hesaplandı.

İlk 10'da ABD'den San Francisco, Boston, New York, Chicago ve Los Angeles yer alıyor. Avrupa'dan ise Zürih, Cenevre, Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam ilk 10'a girdi.

69 şehirde ortalama aylık net maaş sıralaması

Araştırmadaki 69 şehrin tamamı ve vergi sonrası ortalama aylık maaşları şöyle:

Sıra Şehir Ülke Ortalama net maaş 1 Zürih İsviçre 8.363 $ 2 San Francisco ABD 7.601 $ 3 Cenevre İsviçre 7.444 $ 4 Boston ABD 6.258 $ 5 New York ABD 5.534 $ 6 Lüksemburg Lüksemburg 5.196 $ 7 Chicago ABD 4.984 $ 8 Kopenhag Danimarka 4.703 $ 9 Amsterdam Hollanda 4.554 $ 10 Los Angeles ABD 4.480 $ 11 Melbourne Avustralya 4.409 $ 12 Tel Aviv-Yafo İsrail 4.399 $ 13 Londra İngiltere 4.289 $ 14 Sidney Avustralya 4.181 $ 15 Oslo Norveç 4.177 $ 16 Münih Almanya 4.169 $ 17 Frankfurt Almanya 4.124 $ 18 Birmingham İngiltere 4.105 $ 19 Singapur Singapur 3.975 $ 20 Dublin İrlanda 3.947 $ 21 Stockholm İsveç 3.654 $ 22 Paris Fransa 3.622 $ 23 Edinburgh İngiltere 3.497 $ 24 Dubai BAE 3.402 $ 25 Viyana Avusturya 3.380 $ 26 Toronto Kanada 3.373 $ 27 Berlin Almanya 3.366 $ 28 Abu Dabi BAE 3.334 $ 29 Vancouver Kanada 3.327 $ 30 Hong Kong Hong Kong 3.199 $ 31 Brüksel Belçika 3.194 $ 32 Doha Katar 3.190 $ 33 Helsinki Finlandiya 3.127 $ 34 Auckland Yeni Zelanda 3.102 $ 35 Seul Güney Kore 3.015 $ 36 Montreal Kanada 2.915 $ 37 Wellington Yeni Zelanda 2.786 $ 38 Madrid İspanya 2.509 $ 39 Tokyo Japonya 2.394 $ 39 Barcelona İspanya 2.394 $ 41 Prag Çekya 2.348 $ 42 Varşova Polonya 2.221 $ 43 Milano İtalya 2.216 $ 44 Riyad Suudi Arabistan 2.041 $ 45 Roma İtalya 1.993 $ 46 Moskova Rusya 1.794 $ 47 Budapeşte Macaristan 1.770 $ 48 Johannesburg Güney Afrika 1.740 $ 48 Taipei Tayvan 1.740 $ 50 Şanghay Çin 1.708 $ 51 Cape Town Güney Afrika 1.662 $ 52 Lizbon Portekiz 1.608 $ 53 Kuala Lumpur Malezya 1.577 $ 54 Pekin Çin 1.561 $ 55 Atina Yunanistan 1.321 $ 56 İstanbul Türkiye 1.173 $ 57 Meksiko City Meksika 1.059 $ 58 São Paulo Brezilya 853 $ 59 Buenos Aires Arjantin 842 $ 60 Bangalore Hindistan 804 $ 61 Santiago Şili 798 $ 62 Mumbai Hindistan 777 $ 63 Bogotá Kolombiya 718 $ 64 Bangkok Tayland 623 $ 65 Rio de Janeiro Brezilya 594 $ 66 Delhi Hindistan 538 $ 67 Manila Filipinler 471 $ 68 Cakarta Endonezya 426 $ 69 Kahire Mısır 220 $

Kaynak: Deutsche Bank/Numbeo verileri üzerinden hazırlanan 2026 araştırması; sıralama Voronoi'deki yayınla uyumludur.

ABD şehirleri zirveye damga vurdu

Listenin ilk 10 sırasında beş ABD şehri bulunuyor. San Francisco 7.601 dolarlık ortalama net maaşla ikinci sıraya yerleşirken, Boston 6.258 dolarla dördüncü, New York 5.534 dolarla beşinci, Chicago 4.984 dolarla yedinci ve Los Angeles 4.480 dolarla 10'uncu oldu.

Avrupa'da ise İsviçre şehirleri başı çekiyor. Zürih ve Cenevre'nin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhag ve Amsterdam da ilk 10'da yer alıyor.

Körfez şehirleri üst sıralarda

Körfez bölgesindeki şehirler de dikkat çekici bir performans sergiledi. Dubai 3.402 dolarla 24'üncü, Abu Dabi 3.334 dolarla 28'inci, Doha 3.190 dolarla 32'nci ve Riyad 2.041 dolarla 44'üncü sırada yer aldı.

Asya'da ise Singapur 3.975 dolarla 19'uncu sırada bulunurken, Seul 3.015 dolarla 35'inci, Tokyo 2.394 dolarla 39'uncu, Şanghay 1.708 dolarla 50'nci ve Pekin 1.561 dolarla 54'üncü sırada yer aldı.

Tokyo'nun sırası şaşırttı

Dünyanın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Tokyo'nun 2.394 dolarlık ortalama net maaşla 39'uncu sırada bulunması araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Tokyo, Dubai, Toronto, Berlin, Seul ve Auckland gibi şehirlerin gerisinde kaldı.

Listenin diğer ucunda ise özellikle Asya ve Latin Amerika şehirleri yoğunlaşıyor. Bangalore, Mumbai, Delhi, Bangkok, Manila ve Cakarta'da ortalama net maaş 1.000 doların altında bulunuyor.

İstanbul'un önünde Atina, arkasında Meksiko City var

İstanbul'un 1.173 dolarlık ortalama net maaşı, kendisini 55'inci sıradaki Atina'nın 148 dolar gerisine yerleştiriyor. İstanbul'un hemen altında ise 1.059 dolarlık ortalama net maaşla Meksiko City bulunuyor.

Ancak araştırmadaki rakamların vergi sonrası ortalama aylık maaşı gösterdiğini ve tüm değerlerin karşılaştırma amacıyla dolara çevrildiğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenle liste, şehirlerdeki gerçek yaşam standardını veya çalışanların satın alma gücünü tek başına ölçmüyor. Konut, ulaşım, gıda ve diğer yaşam maliyetleri hesaba katıldığında şehirlerin sıralaması önemli ölçüde değişebiliyor.