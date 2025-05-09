İstanbul’da merkez bankaları TCMB ev sahipliğinde buluştu

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası" konulu konferans düzenledi.

TCMB'nin açıklamasında, NBER tarafından, gelişmekte olan piyasalarda para politikası konusunda araştırmaları teşvik etmek ve gelişmekte olan ekonomilerin geçmiş deneyimlerini incelemek amacıyla 7 ve 8 Mayıs'ta araştırma konferansı düzenlendiği belirtildi.

Konferansa, çeşitli ülkelerden üst düzey merkez bankası yetkilileri, akademisyenler ve uluslararası finansal kuruluşların temsilcilerinin katıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konferansta, para politikası aktarım mekanizması, uluslararası şokların ekonomik etkileri, döviz kuru dinamikleri, enflasyon beklentileri ve finansal düzenlemelere ilişkin güncel ekonomik konular kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde para politikası uygulamaları ile küresel belirsizliklerin para politikası üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir."