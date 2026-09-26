İstanbul sıfır otomobil fiyatında dünyada zirvelerde!

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Yeni bir otomobilin fiyatı, satın alınan şehre göre önemli farklılıklar gösteriyor. Vergiler, ithalat maliyetleri ve otomobil sahipliğine ilişkin düzenlemeler, aynı veya benzer bir aracın farklı şehirlerde on binlerce dolar daha pahalıya gelmesine yol açabiliyor.

Deutsche Bank ve Numbeo verilerine göre, 2026 yılı itibarıyla 40 şehirde yeni otomobil fiyatları incelendi. Hesaplamada Volkswagen Golf 1.5 veya eşdeğer yeni bir otomobil baz alındı.

Listenin ilk sırasında Singapur bulunuyor. Bu kentte yeni bir otomobilin ortalama fiyatı 156 bin 200 dolar. Singapur’u 57 bin 900 dolarla Tel Aviv, 51 bin 300 dolarla Kopenhag ve 49 bin 100 dolarla İstanbul izliyor.

İstanbul’un ardından 47 bin dolarla Oslo, 44 bin 600 dolarla Hong Kong ve 44 bin 100 dolarla Cenevre geliyor. Listenin büyük bölümünde yeni otomobil fiyatları yaklaşık 35 bin ila 50 bin dolar arasında yoğunlaşıyor.

Singapur açık ara zirvede

Singapur’daki fiyatın diğer şehirlerden belirgin biçimde ayrışmasında otomobil sahipliğini sınırlamaya yönelik politikalar etkili oluyor. Kentte otomobil sahibi olmak isteyenlerin, aracı kullanma ve sahip olma hakkı veren Certificate of Entitlement (COE) belgesini de edinmesi gerekiyor. Son dönemde COE primleri tek başına 100 bin dolara yaklaşabiliyor.

İstanbul’da ise 49 bin 100 dolarlık fiyat, 2016’daki seviyeye göre yüzde 89’luk artış anlamına geliyor. Bu artış oranıyla İstanbul, listedeki birçok Avrupa ve ABD kentinin üzerinde bulunuyor.

Yeni otomobil fiyatlarında 40 şehir

Sıra Şehir Ülke Yeni otomobil fiyatı 2016-2026 değişim 1 Singapur Singapur 156.200 $ %68 2 Tel Aviv İsrail 57.900 $ %70 3 Kopenhag Danimarka 51.300 $ %15 4 İstanbul Türkiye 49.100 $ %89 5 Oslo Norveç 47.000 $ %37 6 Hong Kong Hong Kong 44.600 $ %58 7 Cenevre İsviçre 44.100 $ %64 8 Amsterdam Hollanda 42.300 $ %42 9 Kuala Lumpur Malezya 41.800 $ %20 10 Birmingham İngiltere 40.300 $ %46 11 Dublin İrlanda 39.900 $ %48 12 Moskova Rusya 39.000 $ %134 13 Londra İngiltere 38.700 $ %40 14 Edinburgh İngiltere 38.700 $ %32 15 Zürih İsviçre 38.500 $ %33 16 Helsinki Finlandiya 37.400 $ %32 17 Milano İtalya 37.100 $ %62 18 San Francisco ABD 37.000 $ %69 19 Los Angeles ABD 37.000 $ %53 20 Boston ABD 36.600 $ %63 21 Chicago ABD 36.500 $ %58 22 Johannesburg Güney Afrika 36.300 $ %90 23 Cape Town Güney Afrika 36.300 $ %105 24 Roma İtalya 36.300 $ %54 25 Brüksel Belçika 36.200 $ %45 26 Madrid İspanya 36.100 $ %67 27 Barselona İspanya 36.100 $ %68 28 New York ABD 35.500 $ %49 29 Paris Fransa 35.400 $ %49 30 Kahire Mısır 34.600 $ %8 31 Riyad Suudi Arabistan 34.600 $ %94 32 Lizbon Portekiz 34.400 $ %24 33 Stockholm İsveç 34.300 $ %33 34 Münih Almanya 33.600 $ %34 35 Frankfurt Almanya 33.600 $ %50 36 Berlin Almanya 33.600 $ %58 37 Taipei Tayvan 33.300 $ %5 38 Budapeşte Macaristan 32.400 $ %63 39 Prag Çekya 32.100 $ %81 40 Varşova Polonya 32.000 $ %77

Kaynak: Deutsche Bank, Numbeo.

Listenin zirvesindeki Singapur ile ikinci sıradaki Tel Aviv arasında bile yaklaşık 98 bin 300 dolarlık fark bulunuyor. Singapur’daki yeni otomobil fiyatı, New York ve Paris’teki yaklaşık 35 bin dolarlık seviyenin dört katından fazla.

Araştırmada, otomobilin satın alma fiyatının toplam sahip olma maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle yakıt, bakım, sigorta ve diğer işletme giderleri, otomobilin kullanım süresince ortaya çıkan toplam maliyeti önemli ölçüde değiştirebiliyor.