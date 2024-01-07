İşte doların 2023 performansı: Peso karşısında erimiş, Türk Lirası karşısında güçlenmiş

Küresel piyasa, teknoloji, enerji ve global ekonomi gibi konulara odaklanan ve dünyanın en hızlı büyüyen online yayıncılarından biri olan Visual Capitalist’in uygulaması Voronoi’de dikkat çeken bir grafik yayınlandı. Doların, dünyanın önemli para birimleri karşısındaki 2023 performansının değerlendirildiği grafikte Türk Lirası da yer aldı.

Meksika Pesosu dolar karşısında geçen yıl yüzde 14,8 değer kazanırken, onu yüzde 9,8 ile İsviçre Frangı takip etti. İngiliz Sterlini ise, dolar karşısında yüzde 5,3 değer kazandı. Avrupa Birliği’nin para birimi Euro da dolar karşısında yüzde 3,2 yükseliş kaydetti.

En kötü performans Türk Lirası'nda

Değerlendirme kapsamında dolar karşısında en kötü performans gösteren para birimi Türk Lirası oldu. TL, dolar karşısında yüzde 36,6 değer kaybı yaşadı. TL’nin hemen önünde ise, yüzde 17,5’lik kayıpla Rus Rublesi bulunuyor.

Grafikte bağlama ilişkin verilen değerlendirme ise şu bilgiler yer aldı:

•⁠ ⁠Bazıları pesonun değer kazanmaya devam etmesinin Meksika'nın sanayi sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

•⁠ ⁠Rusya'nın ekonomisi büyük ölçüde, Batı yaptırımlarından ağır darbe alan bir sektör olan fosil yakıt ihracatına dayanıyor. Rusya’nın petrol ve gazı için daha az alıcının olması nedeniyle ihracat geliri azaldı ve ülkenin ticaret fazlası azaldı.