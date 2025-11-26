İşte Fed başkanlığı için öne çıkan isim

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, başkanın iyi tanıdığı ve güvendiği yakın bir müttefiki bağımsız merkez bankasının başına getirme ihtimali üzerinde durduğunu aktardı. Bazı kaynaklara göre Hassett, Trump'ın uzun süredir etkisi altına almak istediği Fed'de, başkanın faiz indirimlerini önceleyen yaklaşımını uygulayacak isim olarak görülüyor.

Yine de Trump'ın sürpriz personel ve politika kararları aldığı da biliniyor, bu da adaylık kamuoyuna açıklanana kadar kesinleşmediği anlamına geliyor.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor. Bekleyip görelim" demişti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir sonraki Fed başkanının seçim sürecini yönetiyor. Bessent, Salı günü yaptığı açıklamada Trump'ın Noel öncesinde yeni Fed başkanını duyurma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.