İşte Güney Kore'nin yeni milyarderi

Yapay zeka patlamasıyla birlikte bilgisayar çiplerine ve ilgili bileşenlere olan talebin artması Güney Kore'de az tanınan devre kartları üreticisi ISU Petasys'in hisselerini bu yıl şu ana kadar yüzde 215 oranında artırdı. Hisse artışı, şirketin başkanı Kim Sang-beom'nun Güney Kore'nin en yeni milyarderi ünvanına sahip olmasına neden oldu.

Kim’in net serveti 1,1 milyar dolar

64 yaşındaki Kim, ISU Petasys hisselerinin yüzde 17’sine doğrudan ve dolaylı olarak sahip bulunuyor. Ayrıca ISU Grubu'nun diğer şirketlerinde de payları var. Onlar da ISU Specialty Chemical, ISU Chemical ve biyoteknoloji firması ISU Abxis.

Forbes, Kim’in net servetini 1,1 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Daegu şehrinde bulunan ISU Petasys, yapay zeka sunucuları için çipleri ve diğer bileşenleri taşıyan çok katmanlı baskılı devre kartları üretiyor. Şirket finansal raporunda, "Baskılı devre kartlarının güvenilirliği ve kalitesi, YZ hızlandırıcı sistemlerinin stabilitesini ve performansını önemli ölçüde etkiler" dedi.

ISU Petasy'nin rakipleri arasında Japonya'nın Ibiden, Tayvan'ın Unimicron Technology ve Güney Kore'nin Samsung Electro-Mechanics şirketleri bulunuyor.

Büyük tekvoloji şirketleriyle çalışıyor

JPMorgan analistleri Jay Kwon ve Sangsik Lee, eylül ayında yayınladıkları bir araştırma notunda “GPU merkezli YZ altyapısından, YZ kümeleri arasında daha hızlı veri iletimi sağlayan anahtarlarda değer artışını hissediyoruz. 800G anahtarlar, son müşteriler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu anahtarlar, ISU'nun en gelişmiş ve karlı ürünü olan 40+ katmanlı MLB'leri kullanır. Ağ segmentinde, 40+ katmanlı MLB karışımının 2025 mali yılında yüzde 22 olmasını ve 2026'da yüzde 43'e çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Şirketin müşterileri arasında Alphabet, Nvidia, Microsoft, Cisco, Arista Networks ve Celestica bulunuyor.

Kârı yüzde 76 arttı

ISU Petasys, Daegu'da dört fabrika ve Çin'in ortasında Hunan'da bir fabrika sahibi. Şirketin gelirleri, bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 22 artarak 494 milyar won'a (yaklaşık 350 milyon dolar) yükseldi, net kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artarak 70 milyar won'a ulaştı.

ISU Petasys ne zaman kuruldu?

ISU Petasys, 1972 yılında kuruldu ve 2000 yılında Güney Kore borsasında işlem görmeye başladı. ISU Grubu, 1995 yılında ISU Petasys'te kontrol hissesi satın aldı. ISU Grubu, Kim’in merhum babası Joon-sung tarafından 1967’de kurulan Güney Kore'nin ilk bölgesel bankası Daegu Bank’ı kurarak başladı. Joon-sung, Bank of Korea'nın başkanlığı, Kore Kalkınma Bankası'nın başkanlığı ve daha sonra Güney Kore'nin Maliye ve Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı. Ayrıca Samsung Electronics ve 1999'da iflas eden ülkenin ikinci büyük konglomeratı olan Daewoo'nun başkanlığını da yaptı. Joon-sung, 2007 yılında 87 yaşında hayatını kaybetti.

Görevi babasından devraldı

Sang-beom, 2000 yılında başkan olarak ISU Grubu'na katıldı ve babasının yerini aldı. Aile işine katılmadan önce Sang-beom, Daewoo'da çalıştı ve New York'ta Debevoise & Plimpton'da avukatlık yaptı. Michigan Üniversitesi'nden J.D. ve MBA, Seul Ulusal Üniversitesi'nden ise İşletme Yönetimi lisans diplomasına sahip.

Yarı iletken sektöründen servet kazanan en son Koreli milyarder

Sang-beom, yarı iletken sektöründen servet kazanan en son Koreli milyarder olarak dikkat çekti. Ülkedeki diğer milyarderler arasında yüksek bant genişliğine sahip bellek yongaları üretmek için kullanılan ekipmanların üreticisi Hanmi Semiconductor'dan Kwak Dong Shin ve yongaların kusurlarını kontrol eden yarı iletken test ekipmanları için parçalar üreten Leeno Industrial'dan Lee Chae-yoon bulunuyor.