İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan, Fed'den bu yıl üç faiz indirimi beklediğini değerlendirdi.

İşte JPMorgan'ın Fed'den 'faiz' beklentisi
JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 yılına ilişkin faiz indirimi beklentilerini güncelledi.

Banka, daha önceki aralık ayında tek bir indirim tahmini yerine, eylül ayından başlayarak üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Fed'in bu yıl 17 Eylül, 29 Ekim ve 10 Aralık olmak üzere üç toplantısı kaldı.

