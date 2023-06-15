İşte Wall Street’te yükselişi yönlendiren yedi şirket

2023'te borsalar pek de göründüğü gibi değil. Küresel piyasalarda ilk bakışta kötümserler dayak yiyor. Yatırımcılar ve etkili analistler yıla, 2022'nin agresif faiz artışları serisinin piyasaları olumsuz etkileyeceğini bekleyerek girmişti. ABD'de bir ekonomik durgunluk yaşanacağı ve bunun da hisse senetlerini aşağı çekeceği konusunda fikir birliği vardı.

S&P 500'de primler %14'ü aştı

İlkbaharda yüksek faizlerin etkisiyle bir dizi bölgesel banka iflasına rağmen bu gerçekleşmedi. Amerikan ekonomisi büyümeye devam ediyor. ABD'nin büyük firmalara ait “mavi fiş” hisse senetlerinin performansını ölçen ve dünya genelindeki yatırımcıların nabzını tutan S&P 500 endeksi bu yıl yüzde 14'ten fazla yükseldi. Daha iki hafta varken, bu endeks için şimdiden son yirmi yılın en iyi yarıyıllarından biri denebilir.

Teknoloji devleri S&P'yi domine ediyor

Büyük teknoloji şirketleri Wall Street'in mavi fiş gösterge tablosunu domine ediyor. Özellikle ABD piyasalarındaki tepe ağırlık yeni değil. Financial Times’a konuşan Paris'teki Carmignac'ta Varlıklararası Grup Başkanı Frédéric Leroux, "S&P'deki büyük teknoloji hisseleri geçmişte petrol şirketlerinin ya da 1960'larda Nifty 50'nin içinde bulunduğu durumla aynı," diyerek IBM, Kodak ve Xerox gibi az sayıda hızlı büyüyen şirketin hisselerini sert bir düşüş başlamadan önce yükselten çılgınlığa gönderme yaptı. ,

S&P 500 endeksinin performansı 1970'lerden bu yana en yüksek konsantrasyona ulaşmış durumda. En büyük bileşenlerden yedi şirket Apple, Microsoft, Google'ın sahibi Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla ve Meta’dan oluşuyor. Devler bu yıl yüzde 40 ile yüzde 180 arasında değer kazanarak yükselişe geçti. Geri kalan 493 şirket ise toplamda yatay seyrediyor.

Apple en büyük 100 İngiliz şirketten daha değerli

Büyük teknoloji şirketleri endekse daha önce görülmemiş ölçüde hakim. Bu yedi hisse senedinden sadece beşi, tüm endeksin piyasa değerinin neredeyse dörtte birini temsil ediyor. Apple tek başına 2,9 milyon dolar ile Birleşik Krallık'ın borsada işlem gören en büyük 100 şirketinin toplamından daha değerli.

Öyle ki Apple’ın piyasa değeri daha küçük ABD şirketlerinden oluşan Russell 2000'in tamamından daha yüksek.

Yatırımcıların yapay zeka konusundaki heyecanını arkasına alan ve önümüzdeki çeyrekler için kendi gelir tahminlerini daha yüksek tahminler lehine değiştiren çip üreticisi Nvidia, sadece bu yıl piyasa değerinde 640 milyar dolar kazandı. Bu neredeyse ABD'nin en büyük iki bankası olan JPMorgan ve Bank of America'nın toplam piyasa değeri kadar.