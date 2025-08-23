İşten çıkarma dalgası büyüyor! Paramount tasarruf kapsamında personel azaltacak

  1. Ekonomim
Teknoloji ve otomotiv şirketleri ile başlayan işten çıkarma dalgası büyüyor. ABD’li film yapım şirketi Paramount, 2 milyar dolarlık tasarruf hamlesi kapsamında kasım ayında işten çıkarmalar planlıyor. Şirket içinden kaynaklar personel azaltımını ‘destansı bir kan banyosu’ olarak nitelendirdi.

ABD’li film yapım şirketi Paramount, Skydance Media ile birleşmesinin ardından kasım ayının başında büyük bir işten çıkarma dalgası planladığını açıkladı.

İşten çıkarılacakların listeleri hazırlanıyor

The New York Post’un haberine göre, Skydance tarafından Paramount’un başkanı olarak atanan eski NBCUniversal yöneticisi Jeff Shell, şirketin tüm bölümlerindeki yöneticilere işten çıkarılacak çalışanların listelerini hazırlamaları talimatını verdi. Bu bilgi, durumdan haberdar bir kaynak tarafından The Post’a aktarıldı.

Personel azaltımı ‘destansı bir kan banyosu’ olarak nitelendirildi

Bu işten çıkarma listelerinin Ekim ayında şirket yönetimine sunulması ve işten çıkarmaların kasım ayının başında başlaması bekleniyor. Bir şirket içi kaynak, yaklaşan personel azaltımını The Post’a "destansı bir kan banyosu" olarak tanımladı.

2 milyar dolardan fazla tasarruf hedefleniyor

İş kesintileri, Paramount Pictures, CBS, MTV ve Showtime’ı bünyesinde bulunduran medya devinde 2 milyar dolardan fazla tasarruf sağlamayı amaçlayan bir maliyet düşürme girişiminin parçası.

Bununla birlikte, işten çıkarmalar Paramount’un Skydance Media ile birleşmesinin ardından entegrasyon sürecinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.

