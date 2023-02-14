İstihdam, Avrupa'yı enflasyona sürükleyebilir

Kış aylarında daralması beklenen Euro bölgesi ekonomisi, düşen enerji fiyatları, ılıman kış koşulları ve ekonomideki beklenmedik esneklik sebebiyle daralmaktan kurtulmuştu.

Eurostat tarafından yapılan açıklamada, 2022'nin sonunda Euro bölgesindeki 19 ülkedeki büyümenin, yıllık yüzde 1,9 artışla çeyrek bazda yüzde 0,1 gerçekleştiği söylendi.

Ancak asıl sürpriz, yüzde 0,4 genişleyen ve toplam çalışan sayısını 165 milyona çıkaran istihdam oldu. Bir yıl öncesine göre istihdam artışı 2022'nin son çeyreğinde yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Hızlı istihdam artışı, işgücü piyasasının ne kadar sıkı olduğunu gösteriyor. Bununla beraber sıkı işgücü piyasası ECB’nin enflasyonu dizginlemesine yardımcı olmaktan çok uzak. Bu durum Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha fazla faiz artışı yapması ihtimalini güçlendiriyor.

Faiz artışlarını işsizlik oranını artırması, işgücü piyasasını soğutması ve ücretleri sınırlaması bekleniyordu. Ancak pandemiden sonra işgücü bulmakta zorlanan şirketler, faizlerdeki artışa ve sıkılaşan ekonomik koşullara rağmen, çalışanlarını işten çıkarmıyorlar.

S&P Global Market Intelligence ekonomisti Ken Wattret, "İstihdam artışı , ECB'nin enflasyon endişelerini artıracak ve faiz artırımı döngüsünün Mart'tan sonraya uzatılmasına yönelik baskı yaratacak" dedi.