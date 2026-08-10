İstihdamda büyük artış: Yapay zeka Asya’da işsizlik korkusunu boşa çıkardı

Teknoloji dünyasında yapay zekanın milyonlarca insanı işsiz bırakacağı endişesi tırmanırken, Nomura'dan ezber bozan bir araştırma geldi. Kurumun Asya'daki iş gücü piyasasını analiz ettiği son çalışması, yapay zeka adaptasyonunun erken evrede toplam istihdam üzerinde pozitif bir etki yarattığını gösteriyor. Bölge genelinde faaliyet gösteren 30'u aşkın büyük şirketin operasyonel süreçlerini inceleyen Nomura, yeni nesil teknolojilerin iş kolları üzerindeki gücünü rakamlarla ortaya koyuyor.

Yeni kadrolar iş kayıplarını gölgede bıraktı

Yapılan tespitlere göre, Asya pazarında yapay zekanın iş süreçlerine dahil edilmesi ve otomasyon adımları nedeniyle yaklaşık 61 bin çalışan işinden oldu. Ancak madalyonun diğer yüzünde, aynı dönüşüm dalgası şirketlerde yapay zeka odaklı 130 bin yeni istihdam kapısı araladı. Yeni açılan kadrolara yapılan işe alımların, teknoloji yüzünden yaşanan kayıpları çok büyük bir farkla geride bırakması, yapay zekanın erken safhada işsizlik yaratmadığını, aksine toplam iş gücü hacmini büyüttüğünü doğruluyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, şirketlerin yapay zekayı mevcut personeli azaltmak yerine operasyonları genişletmek, yeni dijital hizmetler sunmak ve iş süreçlerini hızlandırmak için bir büyüme kaldıracı olarak kullandığını gösteriyor. Otomasyon sebebiyle kapanan eski departmanların yerine açılan yenilikçi iş kolları, şirketlerin çok daha büyük ekiplerle teknoloji odaklı projelere odaklanmasını sağlıyor. Bu durum, teknolojinin iş gücü üzerindeki yıkıcı etkisinden ziyade, ekonomide daha nitelikli ve geniş çaplı bir istihdam alanı üreten yapıcı rolünü ön plana çıkarıyor.

Dijital dönüşümün merkez üssü Hindistan

Dijital dış kaynak ve yazılım hizmetlerinin küresel merkezi konumundaki Hindistan, bu dönüşümün öncülüğünü üstlendi. Raporda, açılan 130 bin yeni pozisyonun 83 binden fazlasının tek başına Hindistan'da gerçekleştiği aktarılıyor. Ülke içinde yaşanan 31 bin civarındaki iş kaybına rağmen yeni kadrolarla yakalanan bu güçlü ivme, Asya genelindeki olumlu tablonun ana motoru haline geliyor. Benzer şekilde Çin ve Filipinler gibi operasyonel hizmet yoğunluğu yüksek ülkelerde de istihdam artışı trendi gözleniyor.

Sektörel değişim ve iş gücünün geleceği

İstihdam rakamları genel toplamda yüz güldürse de iş gücü profilindeki radikal değişim dikkat çekiyor. Veriler, yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların %60 gibi büyük bir bölümünün bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle müşteri ilişkileri, veri girişi ve çağrı merkezi gibi tekrara dayalı roller yapay zekaya devrediliyor.

Şirketlerin açtığı yeni nesil kadroların %90'ından fazlası ise yazılım mühendisliği, veri analitiği ve siber güvenlik alanlarında gerçekleşiyor. İşini kaybeden çalışanların doğrudan bu ileri teknolojik kadrolara geçiş yapmasının kolay olmaması, toplam rakamlar her ne kadar pozitif çıksa da iş gücü piyasasında ciddi bir adaptasyon sancısı yaşandığını açıkça kanıtlıyor. Geniş vadede bu durum, hükümetleri ve eğitim kurumlarını, mevcut iş gücünü yeni teknolojik çağa hızla hazırlamak adına eğitim programlarını ve istihdam politikalarını tamamen yeniden şekillendirmeye zorluyor.