İsveç ekonomisi 2024'te yeniden büyümeye dönüyor

NIER'in yılın son "Ekonomik Durum" Raporuna göre, İsveç ekonomisi bu yıl yüzde 0,2 daralacak, 2024 yılında ise yüzde 1,0 büyümeye dönecek. Kurumun bir önceki tahmini bu yıl için yüzde 0,6 daralma, gelecek yıl için yüzde 1,0 büyüme şeklindeydi.

NIER, 2025 yılında büyümenin yüzde 2,6 olacağını, 2026 yılında ise yüzde 3,2'ye kadar ulaşacağını tahmin etti.

Raporda, gelecekte işgücü piyasasının zayıflayacağı ve önümüzdeki yıl işsizlik oranının yüzde 8,5'e çıkacağı ifade edildi.

Raporda, "Enflasyon düşüyor ve 2024'ün ikinci yarısında Riksbank'ın enflasyon hedefinin açıkça altında kalıyor. Bu nedenle Riksbank önümüzdeki yazdan itibaren bir dizi faiz indirimine başlayacaktır" denildi.