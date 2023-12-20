İsveç ekonomisi 2024'te yeniden büyümeye dönüyor
İsveç Ekonomi Enstitüsü (NIER), ülke ekonomisinin 2024'ten itibaren yeniden büyüyeceğini, ancak bunun yavaş bir hızda olacağını öngördü.
NIER'in yılın son "Ekonomik Durum" Raporuna göre, İsveç ekonomisi bu yıl yüzde 0,2 daralacak, 2024 yılında ise yüzde 1,0 büyümeye dönecek. Kurumun bir önceki tahmini bu yıl için yüzde 0,6 daralma, gelecek yıl için yüzde 1,0 büyüme şeklindeydi.
NIER, 2025 yılında büyümenin yüzde 2,6 olacağını, 2026 yılında ise yüzde 3,2'ye kadar ulaşacağını tahmin etti.
Raporda, gelecekte işgücü piyasasının zayıflayacağı ve önümüzdeki yıl işsizlik oranının yüzde 8,5'e çıkacağı ifade edildi.
Raporda, "Enflasyon düşüyor ve 2024'ün ikinci yarısında Riksbank'ın enflasyon hedefinin açıkça altında kalıyor. Bu nedenle Riksbank önümüzdeki yazdan itibaren bir dizi faiz indirimine başlayacaktır" denildi.