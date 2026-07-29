İsveç ekonomisi ikinci çeyrekte yapısal vites yükseltti

İlk çeyrekte yaşanan %0,2'lik küçülmeyi geride bırakan İsveç ekonomisi, ikinci çeyrekte %1,4 büyüme katarak son yılların en güçlü çeyreklik ivmesini yakaladı. Finans dünyasının %0,7 olan konsensüs tahminlerini geride bırakan bu büyüme, yıllık bazda genişleme oranını %2,0'den %2,8'e çıkardı. Dönem sonundaki %0,2'lik hafif yavaşlama, nisan ve mayıstaki birikimli sanayi hareketliliğinin yarattığı pozitif etkiyi gölgeleyemedi.

Sektörel ivme ekonomiyi büyüme patikasına taşıdı

Yılın ikinci çeyreğinde makroekonomik görünümde güçlü bir toparlanma sergileyen İsveç ekonomisi, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla %1,4 oranında büyüme kaydetti. İlk çeyrekte yaşanan %0,2'lik daralmanın ardından gelen bu hızlı geri dönüş, son iki yılı aşkın sürenin en güçlü çeyreklik genişleme performansına işaret ediyor. Üretim kanallarındaki canlanma ve iç talep dengesi, ekonomik çıktının dipten dönmesindeki ana belirleyici oldu.

Ekonomik aktivitedeki bu keskin canlanma finans piyasalarının beklentilerini de önemli ölçüde geride bıraktı. Konsensüs tahminlerin %0,7 civarında sınırlı bir genişleme öngördüğü bu dönemde gerçekleşen %1,4'lük oran, tahminleri tam ikiye katlamış oldu. Yıllık bazda incelendiğinde ise ekonomik büyüme, bir önceki çeyrekteki %2,0'lik seviyeden %2,8'e tırmanarak son dönemlerin en hızlı yıllık genişlemesini kaydetti ve makro dengeleri güçlendirdi.

Çeyreklik ivmenin dinamikleri ve sürdürülebilirlik

Nisan ve mayıs aylarındaki kesintisiz ekonomik hareketlilik, çeyreklik bazdaki performansı yukarı taşıyan ana faktör olarak öne çıkıyor. Haziran ayında sanayi üretimi ve iç talepte aylık bazda %0,2'lik hafif bir teknik düzeltme yaşanmış olsa da ilk iki aydaki birikimli üretim hacmi toplam çeyreklik çıktıyı yüksek tutmayı başardı. Bu doğrultuda genel faaliyet seviyeleri, geçmiş çeyreklere kıyasla güçlü kalmaya devam ederek geleceğe yönelik pozitif sinyaller vermeyi sürdürüyor.