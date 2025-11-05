İsveç Merkez Bankası "bekle-gör" dedi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) faiz oranını beklendiği üzere değiştirmedi.

Bankanın kararıyla beklentiler dahilinde ülkede gösterge faiz oranı yüzde 1,75 olarak kaldı. Bankadan yapılan karar sonrası açıklamada, "Faizin bir süre mevcut seviyede kalması bekleniyor" denildi.

İsveç Merkez Bankası, eylül ayı toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirerek gösterge faiz oranını yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,75’e çekmişti.

Karar metninde, “Enflasyon hâlâ yüksek, ancak düşmeye başladı” denilirken, “Ekonomik faaliyet şu anda toparlanma yolunda” diye de belirtildi.