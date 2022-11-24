İsveç Merkez Bankası, faiz oranını 75 baz puan artırdı
İsveç Merkez Bankası, politika faiz oranında beklentilere paralel 75 baz puan artış yaptı.
İsveç Merkez Bankası(Riksbank), politika faiz oranında piyasaların beklentisine paralel, 75 baz puan artışa gitti.
Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 1,75'ten yüzde 2,50'e çıkarıldı. Piyasaların tahmini faizlerin 75 baz puan artırılacağı yönündeydi.
2015-20 Yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmış, önceki toplantısında ise yüzde 0,25'e yükseltmişti. Banka son iki toplantısında ise 50'şer baz puan faiz artırmıştı.
Riksbank, politika faiz oranının önümüzdeki yıl başından itibaren biraz daha artırılarak, yüzde 3,00'ün az altında olmasını beklediğini açıkladı.
Banka, 2023 yılı son çeyrek dönemi için ortalama faiz beklentisini yüzde 2,53'ten yüzde 2,84'e, 2024 yılı son çeyreği için yüzed 2,44'ten yüzde 2,84'e yükseltti.
Banka, 2023 ve 2024 yıllarının tamamı için ortalama faiz oranı beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 2,8'e çıkardı.