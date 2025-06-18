İsveç Merkez Bankası faiz oranını indirdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), "Geçen yıl başlayan ekonomik toparlanma ivme kaybetti ve enflasyonun önceki tahminden biraz daha düşük olması bekleniyor.Politika oranına ilişkin tahmin, bu yıl başka bir indirim olasılığını içeriyor" dedi.

Riskbank, politika oranını en son bu yılın Şubat ayında, 2024 baharında başlayan gevşeme döngüsünün muhtemelen sona erdiğini söylediğinde düşürdü.

Mayıs ayında politika oranını değiştirmeyen Riksbank, enflasyonun beklendiği gibi düşük kalması durumunda önümüzdeki aylarda daha kolay bir politikanın haklı görülebileceğini söyledi.