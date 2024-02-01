İsveç Merkez Bankası faize dokunmadı

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 4,00 olarak korundu. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, Riksbank'ın faiz artışlarının daha önce yüksek olan enflasyonun düşmesine katkıda bulunduğu hatırlatılarak, "Ancak enerji fiyatları hariç tutulduğunda enflasyon hala çok yüksek." denildi.

Riksbank, "Değerlendirme, enflasyonun hedefe yakın dengelenmesi için daraltıcı para politikasına hâlâ ihtiyaç duyulduğu yönünde. Aynı zamanda, Yönetim Kurulu artık enflasyonun çok yüksek seviyelerde sabitlenmesi riskinin daha az olduğunu değerlendiriyor. Bu nedenle politika faizi muhtemelen Kasım tahmininde belirtilenden daha erken bir zamanda indirilebilir." denildi.

Banka'nın önümüzdeki ilk toplantısı 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

İsveç'te tüketici fiyatları en son Aralık ayında manşette yüzde 4,4, faiz maliyetlide yüzde 2,3 seviyesine indi.