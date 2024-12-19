  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsveç Merkez Bankası faizi indirdi
Takip Et

İsveç Merkez Bankası faizi indirdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), ekonomiye daha fazla destek sağlamak ve enflasyonun hedefte istikrar kazanmasına yardımcı olmak için politika faizinde 25 baz puan daha indirime gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç Merkez Bankası faizi indirdi
Takip Et

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %2,75'ten %2,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bu, politika faizinin Mayıs ayından bu yana toplamda 150 baz puan düşürüldüğü anlamına geliyor.

Banka, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebileceğini açıkladı.

Faiz oranının hızla şekilde düşürüldüğünü ve para politikasının ekonomiyi gecikmeli olarak etkilediğini belirten Riksbank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, para politikasının bundan sonra formüle edilmesinde daha temkinli bir yaklaşım gerektiğini gösteriyor. Riksbank bu nedenle, daha önceki kesintilerin ve enflasyon ve ekonomik aktivite görünümüne ilişkin risk profilindeki değişimlerin etkisi ışığında gelecekteki faiz oranı ayarlamalarına olan ihtiyacı dikkatlice değerlendirecektir. Görünüm değişmeden kalırsa, politika oranı 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebilir."

Politika faiz oranına ilişkin karar 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 2 Ocak'ta yayınlanacak.

Küresel Ekonomi
Almanya'da tüketici güveni düşük seviyede kalmaya devam ediyor
Almanya'da tüketici güveni düşük seviyede kalmaya devam ediyor
Fed’in faiz indirimi sonrasında beklentiler değişti
Fed’in faiz indirimi sonrasında beklentiler değişti
Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
Norveç Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
AB'de yeni otomobil satışları geriledi
AB'de yeni otomobil satışları geriledi
Fed sonrası hisselerde satış “sağlıklı”
Fed sonrası hisselerde satış “sağlıklı”
Birleşme ve satın almalarda 2025’te zirve bekleniyor
Birleşme ve satın almalarda 2025’te zirve bekleniyor