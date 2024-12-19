İsveç Merkez Bankası faizi indirdi

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %2,75'ten %2,50'ye çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bu, politika faizinin Mayıs ayından bu yana toplamda 150 baz puan düşürüldüğü anlamına geliyor.

Banka, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümü değişmeden kalırsa, politika faizinin 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebileceğini açıkladı.

Faiz oranının hızla şekilde düşürüldüğünü ve para politikasının ekonomiyi gecikmeli olarak etkilediğini belirten Riksbank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, para politikasının bundan sonra formüle edilmesinde daha temkinli bir yaklaşım gerektiğini gösteriyor. Riksbank bu nedenle, daha önceki kesintilerin ve enflasyon ve ekonomik aktivite görünümüne ilişkin risk profilindeki değişimlerin etkisi ışığında gelecekteki faiz oranı ayarlamalarına olan ihtiyacı dikkatlice değerlendirecektir. Görünüm değişmeden kalırsa, politika oranı 2025'in ilk yarısında bir kez daha düşürülebilir."

Politika faiz oranına ilişkin karar 8 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 2 Ocak'ta yayınlanacak.