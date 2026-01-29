İsveç Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Riksbank, mevcut politika duruşunun ekonomik toparlanmayı destekleyeceğini ve enflasyonun hedef seviyeler etrafında istikrar kazanmasına katkı sağlayacağını değerlendirdi. Açıklamada, faiz oranının mevcut düzeyinin ekonomik faaliyet üzerinde dengeleyici bir etki yaratmasının öngörüldüğü belirtildi.

Banka ayrıca 2026 yılına ilişkin küresel görünümde jeopolitik gelişmelerin belirgin şekilde öne çıktığına dikkat çekti. Özellikle ABD’nin dış politika adımlarının küresel ortam üzerinde önemli etkiler yarattığı vurgulandı. Bununla birlikte, söz konusu gelişmelerin somut ve kalıcı sonuçlarının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Riksbank, belirsizliklerin devam ettiğini ancak mevcut para politikası çerçevesinin ekonomik büyümeyi desteklerken fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olduğunu kaydetti.