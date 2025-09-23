İsveç Merkez Bankası indirimlere ara verdi

Riksbank, büyüme ve enflasyon beklentilere paralel seyrederse faiz oranlarını yüzde 1,75 seviyesinde sabit tutmayı planlıyor.

Sydbank kıdemli ekonomisti Kim Blindbaek'e göre, Riksbank 2024 baharından bu yana faiz oranlarını toplam sekiz kez indirerek yüzde 4 seviyesinden yüzde 1,75'e düşürmüştü. Merkez bankası şimdi, faiz oranlarının bir süre daha yüzde 1,75'te kalacağı sinyalini veriyor. Daha fazla faiz indirimi için enflasyonun keskin bir şekilde düşmesi veya İsveç ekonomisinin önemli ölçüde düşük büyümeye yönelmesi gerekecek.

Blindbaek, "Bu durumda, Riksbank şüphesiz faiz oranlarını düşürerek yanıt verecektir" yorumunu yaptı.