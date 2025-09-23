  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsveç Merkez Bankası indirimlere ara verdi
Takip Et

İsveç Merkez Bankası indirimlere ara verdi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), faiz indirimlerine şimdilik ara verdiğini duyurdu ve bu döngüde faizlerin muhtemelen en düşük seviyesine ulaştığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsveç Merkez Bankası indirimlere ara verdi
Takip Et

Riksbank, büyüme ve enflasyon beklentilere paralel seyrederse faiz oranlarını yüzde 1,75 seviyesinde sabit tutmayı planlıyor.

Sydbank kıdemli ekonomisti Kim Blindbaek'e göre, Riksbank 2024 baharından bu yana faiz oranlarını toplam sekiz kez indirerek yüzde 4 seviyesinden yüzde 1,75'e düşürmüştü. Merkez bankası şimdi, faiz oranlarının bir süre daha yüzde 1,75'te kalacağı sinyalini veriyor. Daha fazla faiz indirimi için enflasyonun keskin bir şekilde düşmesi veya İsveç ekonomisinin önemli ölçüde düşük büyümeye yönelmesi gerekecek.

Blindbaek, "Bu durumda, Riksbank şüphesiz faiz oranlarını düşürerek yanıt verecektir" yorumunu yaptı.

Fed'in faiz indirmeye devam edecek mi? Gözler Powell'ın konuşmasındaFed'in faiz indirmeye devam edecek mi? Gözler Powell'ın konuşmasındaKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Çin'den ekonomik büyümeyi destekleyecek mi? Barclays analistleri değerlendirdi
Çin'den ekonomik büyümeyi destekleyecek mi? Barclays analistleri değerlendirdi
Fed'in faiz indirmeye devam edecek mi? Gözler Powell'ın konuşmasında
Fed'in faiz indirmeye devam edecek mi? Gözler Powell'ın konuşmasında
Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor! Ülkelerin rezervleri için yeni hamle geldi
Çin altında küresel oyuncu olmayı hedefliyor! Ülkelerin rezervleri için yeni hamle geldi
Ekimde yeni bir faiz indirimi olur mu? Atlanta Fed Başkanı Bostic net konuştu
Ekimde yeni bir faiz indirimi olur mu? Atlanta Fed Başkanı Bostic net konuştu
ECB: ABD'nin gümrük vergileri Euro Bölgesi’nde tüketicilerin harcamalarını azalttı'
'ABD'nin gümrük vergileri Euro Bölgesi’nde tüketicilerin harcamalarını azalttı'
Fransa’nın kredi notu bir haftada 2. defa düşürüldü
Fransa’nın kredi notu bir haftada 2. defa düşürüldü