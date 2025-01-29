İsveç Merkez Bankası politika faizini indirdi

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

Bu, politika faizinin 2024 yılı Mayıs ayından bu yana toplamda 175 baz puan düşürüldüğü anlamına geliyor.

Açıklamada Yönetim Kurulu'nun enflasyon ve ekonomik aktivite görünümü değişirse harekete geçmeye hazır olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomik gelişmeleri ve dolayısıyla politika faizini ileride etkileyebilecek birkaç faktör olduğuna işaret edilerek, "Özellikle yurt dışındaki gelişmelerle ilgili belirsizlik var, örneğin ABD ve Avrupa'daki ekonomik politika ve jeopolitik gerginlikler. Ayrıca İsveç ekonomisindeki toparlanma ve krona döviz kuruyla bağlantılı riskler de var." denildi.

Politika faiz oranına ilişkin karar 5 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Yönetim Kurulu'nun para politikası toplantısının tutanakları 4 Şubat'ta yayınlanacak.