İsveç Merkez Bankası toplantı sayısını 8'e çıkardı

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu ayrıca 2024 yılının tamamına ilişkin toplantı takvimi hakkında da karar aldı.

Açıklamada, İcra Kurulu'nun artık olağan para politikası toplantılarının sayısının yılda sekize çıkarılması ihtiyacı gördüğü belirtildi.

Riksbank Başkanı Erik Thedéen, "Daha fazla toplantı, Riksbank'ın para politikasını mevcut duruma daha hızlı uyarlamasını ve ekonomik gelişmelere ilişkin tutarlı bir görüşü daha sık iletmesini kolaylaştıracak." dedi.

Sekiz para politikası toplantısı yapılmasının, uluslararası uygulamalarla daha uyumlu olduğuna işaret edildi.