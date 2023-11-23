İsveç Merkez Bankası'ndan beklenmedik karar

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 4,00 olarak korundu. Piyasaların tahmini faizlerin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi. Açıklamada, enflasyonun hâlâ çok yüksek ve yeterince hızlı düşmeye devam edip hedefe istikrar kazandıramama risklerinin hâlâ mevcut olduğu belirtilerek, "Ancak enflasyon düştü ve enflasyonist baskılar açıkça hafifledi." denildi.

Riksbank, "Yönetim Kurulu, para politikasının daraltıcı olması gerektiğini değerlendiriyor ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi durumunda politika faizini daha da artırmaya hazır." denildi.

Riksbank ayrıca devlet tahvili satış hızının artırılmasının da düşünüldüğünü, bu konuda kararın Ocak ayındaki para politikası toplantısında alınabileceğini ifade etti.

Banka'nın önümüzdeki ilk toplantısı 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

İsveç'te tüketici fiyatları en son Ekim ayında manşette yüzde 6,5, faiz maliyetlide yüzde 4,2 seviyesine indi.