İsveç Merkez Bankası'ndan faiz daha da artabilir sinyali

İsveç Merkez Bankası(Riksbank), enflasyonun makul bir süre içinde geri çekilerek yüzde 2 hedefi etrafında dengelenmesi için politika faiz oranında 25 baz puan daha artışa gitti.

Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 3,75'ten yüzde 4,00'e çıkarıldı. Piyasaların da tahmini faizlerin 25 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Açıklamada, politika faizine ilişkin öngörünün, faizin daha da artırılabileceğine işaret ettiğine dikkat çekildi.

Banka, son 8 toplantısında faizi 400 baz puan artırdı.

Riksbank, "İsveç'te de enflasyon düşüyor. Enerji ve gıda fiyatlarının artış hızının önemli ölçüde yavaşlaması olumlu. Ancak enflasyon baskıları hala çok yüksek. Hizmet fiyatları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor; bu durum, haksız yere zayıf kronayla birlikte enflasyonu destekliyor ve enflasyonun yeterince hızlı bir şekilde hedef etrafında düşmeye devam edememesi ve istikrar kazanamaması riskini artırıyor. " denildi.

İsveç'te tüketici fiyatları en son Ağustos ayında manşette yüzde 7,5, faiz maliyetlide yüzde 4,7 olarak açıklandı.