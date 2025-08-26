İsveç Merkez Bankası'ndan faiz indirim ihtimali masada

Riksbank'ın tutanaklarında, enflasyonu hedef üzerinde tutan faktörlerin beklendiği gibi ortadan kalkması halinde faiz indirimi kapısının açık olduğunu ifade edildi.

Banka, son toplantıda politika faizini %2,00 seviyesinde sabit tutarken, bir sonraki kararını 22 Eylül'de açıklayacak.

Riksbank Başkanı Erik Thedeen, tutanaklarda ekonomik aktivitenin yakında artacağına dair işaretler olsa da önemli belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Thedeen, enflasyon görünümünün elverişli kalması durumunda bir faiz indirimi için kapının aralık bırakılmasının nedeni olduğunu ekledi.