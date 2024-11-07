İsveç Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimine devam' sinyali

İsveç Merkez Bankası’ndan (Riksbank) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 2,75'e çekildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Açıklamada, " Enflasyonun ve ekonomik görünümün devam etmesi durumunda Eylül ayında açıklananlar doğrultusunda aralık ayındaki bir sonraki para politikası toplantısında ve 2025 yılının ilk yarısında politika faizi düşürülmeye devam edilebilir" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ekonomik gelişmeyi değerlendirmek şu anda özellikle dış dünyada ve en azından Amerika seçimlerinden sonra zordur. Diğer şeylerin yanı sıra jeopolitik huzursuzluk, dış dünyadaki ekonomi politikası, krona ve İsveç ekonomisinin döviz kuru ile bağlantılı, ekonomik ve enflasyon beklentilerini etkileyebilecek ve farklı bir para politikası tasarımına yol açabilecek riskler vardır."

Yeni faiz oranları 13 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.