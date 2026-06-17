İsveç Merkez Bankası’ndan ‘şahin’ pas: Politika faizi %1,75’te sabitlendi

Para Politikası Kurulu tarafından yayımlanan güncel makroekonomik projeksiyonlar ve karar metni, Kuzey Avrupa'nın en büyük ekonomisinde çarkların yavaşladığını somut verilerle ortaya koyuyor. Enflasyon hedefini kalıcı kılma gayreti gösteren banka yönetimi, bir yandan yerel istihdamı korumaya çalışırken diğer yandan küresel çaptaki jeopolitik risklerin yerel fiyatlama davranışları üzerindeki olası tahribatını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Jeopolitik kırılganlıklar ve geleceğe yönelik sıkılaşma sinyali

Faiz oranının %1,75 düzeyinde muhafaza edilmesine karşın, karar metnine nakşedilen şahin tondaki ifadeler ve geleceğe yönelik uyarılar finans pazarında çok ciddi bir hareketliliğe zemin hazırladı. Özellikle uluslararası ölçekte tırmanan bölgesel gerilimlerin, kritik deniz ticareti rotalarındaki lojistik aksamaların ve enerji maliyetlerinde yaşanabilecek olası bir şok dalgasının, küresel enflasyonu yeniden körükleme riski taşıdığı net bir dille aktarıldı. Karar alıcılar, yurt içi fiyat istikrarını ve enflasyon beklentilerini bozacak herhangi bir sapma görülmesi halinde, önümüzdeki çeyreklerde para politikasında yeniden sıkılaşma adımlarının ve kademeli faiz artışlarının masaya gelebileceğinin sinyalini net olarak verdi.

Makroekonomik projeksiyonlar ve büyüme tahminlerinde gerileme

İsveç Merkez Bankası, faiz patikasını sabit tutarken eş zamanlı olarak önümüzdeki döneme ait temel büyüme ve istihdam beklentilerini de aşağı yönlü revize ederek ekonomideki zayıflamayı tescil etmiş oldu. Ülke ekonomisinin orta vadeli büyüme tahmini %2,5 seviyesinden %2,2 bandına çekilirken, üretim cephesindeki bu yavaşlamanın iş gücü piyasasına da olumsuz yansımaları olacağı tahmin ediliyor. İş gücü pazarındaki daralmanın etkisiyle önümüzdeki döneme ilişkin genel işsizlik oranı beklentisi %8,4'ten %8,6 seviyesine yukarı yönlü revize edildi ve bu durum yerel tüketim talebinin bir süre daha baskı altında kalacağına işaret etti.

Fiyat istikrarı ve orta vadeli enflasyon katılığı

İç talebin zayıf seyrine bağlı olarak, kısa vadeli tüketici fiyat endeksi beklentileri %1,5 düzeyinden %1,1 seviyesine kadar çekilerek yakın dönemde deflasyonist baskıların daha belirgin olduğu kabul edildi. Ancak madalyonun diğer yüzünde, daha uzun vadeli projeksiyonlarda enflasyon tahmininin %1,3'ten %1,7 seviyesine yükseltilmesi, yapısal maliyetlerin ve ücret artışlarının orta vadede fiyatlar genel düzeyinde yeni bir katılık yaratacağını gösteriyor. Banka, kısa vadeli rahatlamaya aldanmayıp uzun vadeli riskleri radarına alarak para politikasındaki ihtiyatlı manevra alanını geniş tutmayı sürdürüyor.