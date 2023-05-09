İsveçli SBB temettüleri dondurdu, Avrupa'da borsalar düştü

İsveçli emlak şirketi SBB'nin hisse senetleri, Pazartesi günü uzun vadeli kredi notunun düşürülmesinin ardından düşüş yaşamıştı.

Salı günü de düşüşünü sürdüren hisse senetleri, önceki seanstaki yüzde 20'lik düşüşe ek olarak rakip emlak şirketlerinin hisselerini de aşağı çekti.

S&P Global, Pazartesi günü SBB'nin uzun vadeli kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya indirerek, şirketin yeterli finansman sağlamaması durumunda önümüzdeki altı ila on iki ay içinde hurda bölgesine daha derin bir düşüşün mümkün olabileceği konusunda uyardı.

Şirket, mali durumunu güçlendirmek için elden çıkarmalarla çalışmaya devam edeceğini belirtti. Bununla birlikte S&P'nin şirkete ait uzun vadeli kredi notunu düşürmesinin ardından, SBB temettü ödemelerini dondurduğunu bununla beraber planlanan hisse senedi ihraçlarını askıya aldığını açıkladı.



Bu gelişmelerin ardından Avrupa genelinde borsalar satıcılı seyirle açıldı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 466,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 15.950 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.773 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.416 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.204 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 27.427 puanda bulunuyor.