İsveç'te ekonomik güven 5 aydır yükselişte: Gösterge 107,1'e ulaştı

Ekonominin lokomotif alanlarını barındıran İşletme Sektörü Göstergesi, 107,5'ten 109,3'e tırmandı. Bu ivmelenmede özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde yaşanan güçlü toparlanma etkili oldu. Diğer yandan imalat sektörü güveni ise 106,3 puan ile yatay bir seyir izledi.

Sektör temsilcilerinin gelecek dönem üretim beklentileri güç kazanırken, bitmiş ürünlerde stok fazlası bildiren imalatçıların sayısında artış kaydedildi. Ayrıca şirketlerin fiyatlandırma planları, piyasada normalin üzerinde fiyat artışlarının devam edeceğine yönelik sinyaller vermeyi sürdürdü.

Tüketici güveninde Aralık 2021'den beri en keskin yükseliş

Hanehalkı tarafında da moraller yükseliyor. Tüketici güveni, 98,4'ten 102,2'ye çıkarak keskin bir sıçrama gerçekleştirdi. Böylece tüketici güven endeksi, Aralık 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu sert yükselişte, hanelerin hem kendi kişisel mali durumlarına hem de genel İsveç ekonomisinin geleceğine yönelik beklentilerindeki belirgin iyileşme başrolü oynadı.

Perakende ticaret güveninde hafif geri çekilme

Genel tablodaki olumlu havaya karşın ticaret kanadında ufak bir ivme kaybı yaşandı. Ticaret güveni, 113,7 seviyesinden 112,1'e geriledi. Yaşanan bu kısmi düşüşe rağmen, perakende ve ticaret sektöründeki genel güven seviyesinin normalin belirgin şekilde üzerinde kalmaya devam etmesi dikkat çekti.