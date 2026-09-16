İsveç'te işsizlik alarm veriyor: İşsiz sayısı 505 bini aştı

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İsveç ekonomisinde durgunluk sinyalleri işgücü verilerine yansıdı. Ülkede işsizlik oranı, Ağustos ayında 2025 yılının aynı dönemine göre artış göstererek %8,5 seviyesine çıktı.

2025 Ağustos ayında %8,4 olan işsizlik oranı, bir yılda 0,1 puan artmış oldu. Bu artış, son aylarda düşüş eğilimine giren işsizlik trendinin yeniden tersine döndüğüne işaret ediyor.

Bir yılda 19 binden fazla kişi işsiz kaldı

Orandaki artış, kişi sayısı olarak daha net görülüyor. İsveç'te toplam işsiz sayısı bir yıl içinde 19 bin 300 kişi arttı. Böylece ülkedeki toplam işsiz sayısı 505 bin 200'e ulaştı.

Bu rakam, işgücü piyasasındaki toparlanmanın henüz kalıcı hale gelmediğini gösteriyor. Özellikle küresel talepteki yavaşlama ve yüksek faiz ortamının şirketlerin işe alım iştahını baskıladığı değerlendiriliyor.

Gözler İsveç Merkez Bankası'nda

İşsizlikteki yükseliş, İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) faiz politikası açısından da kritik. Enflasyonu kontrol altına almak için uzun süre sıkı para politikası uygulayan banka, son dönemde faiz indirimlerine başlamıştı. Ancak işsizliğin yarım milyonun üzerine çıkması, ekonomide soğumanın beklenenden daha hızlı olduğu yorumlarına neden oldu.

Önümüzdeki dönemde hükümetin istihdamı destekleyici paketleri gündeme alması bekleniyor.