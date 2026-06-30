İsveç'te perakende satışlar mayıs ayında beklentilerin altında kalarak %0,2 geriledi

İskandinavya'nın en büyük ekonomilerinde iç talep baskılanmaya devam ederken, İsveç perakende sektörü mayıs dönemini %0,2'lik net bir kayıpla tamamladı. Tüketici güven endekslerindeki gerilemeyle doğrudan örtüşen bu dönemsel düşüş, ticaret hacminin daraldığına işaret ediyor. Yeni veriler, İsveç Merkez Bankası'nın faiz politikası ve enflasyon dengesi arasındaki hassas süreçte iç piyasanın direncini test eden yapısal bir unsur olarak öne çıkıyor.

Hanehalkı tüketim harcamalarında dikkat çeken yavaşlama

İsveç İstatistik Ofisi'nin yayımladığı makroekonomik rapor, perakende ticaret hacmindeki kırılgan seyrin mayıs ayında da sürdüğünü gösterdi. Aylık bazda kaydedilen %0,2'lik bu daralma, özellikle giyim, elektronik ve dayanıklı tüketim malları gibi zorunlu olmayan harcama gruplarında yoğunlaşıyor. Gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki katı fiyatlama politikaları hanehalkı bütçelerini sınırlarken, tüketicilerin harcama kararlarını erteleme eğilimi perakende ciro endekslerini doğrudan aşağı çekiyor.

Sıkı para politikası iç talebi baskılamaya devam ediyor

İsveç Merkez Bankası'nın enflasyon kontrolü adına uzun süredir sürdürdüğü sıkı para politikası adımları, konut kredisi maliyetlerini yükselterek harcanabilir kişisel gelirleri sınırlıyor. Yüksek faiz ortamının borç yükü üzerindeki baskısını hisseden tüketicilerin tasarruf eğilimine yönelmesi, perakende sektörünün büyüme hızını kesen en temel dinamik olarak tescilleniyor. Finansal projeksiyonlar, çekirdek enflasyon göstergelerinde kalıcı ve net bir gevşeme görülmediği müddetçe iç talep üzerindeki bu yapısal durgunluğun yılın ikinci yarısında da perakende zincirleri üzerinde baskı oluşturmayı sürdüreceğini gösteriyor.