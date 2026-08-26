İsveç’te üretici fiyat endeksi temmuz ayında yükseldi

Açıklanan resmi veriler baz alındığında, sanayi fiyatlarının bir önceki yılın temmuz ayına kıyasla %6,4 oranında artış gösterdiği görülüyor. Bu rakam ilk bakışta yüksek görünse de, bir önceki dönem verileriyle karşılaştırıldığında İsveç ekonomisi adına umut verici bir yavaşlamaya işaret ediyor. Haziran ayında yıllık bazda %7,4 seviyesinde gerçekleşen maliyet artış hızının, temmuzda %6,4'e inmesiyle birlikte fabrikalardaki fiyat baskısı yıllık bazda tam 1 puan birden düşmüş oldu.

Yıllık enflasyonda yavaşlama başladı

İsveç sanayisindeki bu fiyat döngüsü, haziran ayında yaşanan ekonomik gelişmelerle de paralellik gösteriyor. Haziran döneminde de üretici fiyatları aylık bazda tıpkı temmuzdaki gibi %0,1 artış kaydetmiş ancak yıllık bazdaki katılık yerini korumuştu. Temmuz ayı itibarıyla yıllık kulvarda yaşanan bu belirgin geri çekilme, küresel tedarik zincirlerindeki rahatlamanın ve enerji maliyetlerindeki dengelenmenin İsveç iç pazarına olumlu yansımaya başladığını açıkça doğruluyor.