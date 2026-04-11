İsviçre, ABD gümrük duvarlarını 200 milyar dolarla aşabilecek mi?

İsviçre hükümeti, ABD ile olan ticari bağlarını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla sızan bilgilere göre Bern yönetimi, Washington ile yürüttüğü ticaret anlaşmasını temmuz ayı sonuna kadar nihayete erdirmeyi birincil stratejik hedef olarak belirledi. Müzakerelerin üçüncü turu için bu ay ABD yolunu tutmaya hazırlanan İsviçreli delegeler, özellikle gümrük tarifeleri konusunda ayrıcalıklı bir statü peşinde koşuyor.

Rakiplere karşı ‘eşitlik’ şartı

İsviçre’nin müzakere masasındaki en büyük kozu, ABD’nin herhangi bir rakip ortağa tanıyacağı daha düşük gümrük oranlarını otomatik olarak İsviçre’ye de uygulamasını isteyen ‘en çok kayırılan ülke’ benzeri bir garanti maddesi. Bern yönetimi, gümrük oranlarında sabit bir rakamı kabul etmeye hazır olsa da, rakiplerinin kendisinden daha avantajlı bir konuma geçmemesi konusunu kırmızı çizgi olarak görüyor.

İlaç sektörü için koruma kalkanı

İsviçre ihracatının lokomotifi olan ilaç sektörü, bu anlaşmanın ana odağında yer alıyor. Hali hazırda %15’lik bir tavan fiyatla korunan ilaç devleri Roche ve Novartis için bu maliyet hala ciddi bir yük oluşturuyor. Temmuz sonuna kadar imzalanması beklenen nihai anlaşmayla, ABD’nin ilaç fiyatlandırmasına yönelik açabileceği yeni soruşturmaları tamamen saf dışı bırakmak ve ihracat hattına uzun vadeli bir hukuki zırh kazandırmak hedefleniyor.

200 milyar dolarlık yatırımın gücü

İsviçre’nin eli sadece diplomasiyle değil, devasa yatırım vaatleriyle de güçlenmiş durumda. Geçtiğimiz yıl verilen 200 milyar dolarlık yatırım sözü, Washington’un İsviçre’ye yönelik tarifelerde daha esnek davranması için masadaki en büyük pazarlık gücü olarak duruyor. Bern, bu devasa sermaye akışını kullanarak ABD gümrük duvarlarını İsviçre sanayisi için bir fırsata dönüştürmeyi amaçlıyor.