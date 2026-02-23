İsviçre, ABD tarifelerinin kalıcı hale gelebileceği olasılığına hazırlanıyor

İsviçre Ekonomi İşleri Devlet Sekreterliği (SECO) Başkanı Helene Budliger Artieda, İsviçre gazetesi SonntagsBlick'e verdiği demeçte, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen haftaki kararına karşın ABD tarifelerinin kalıcı olarak yürürlükte kalma ihtimaline karşı hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

ABD ile teknik düzeyde tarife müzakerelerini yürüten Artieda, İsviçre basınına yaptığı açıklamada, "ABD tarifeleriyle yaşamayı öğrenmek zorunda kalabiliriz" dedi. ABD yönetiminin ulusal güvenlik hükümlerine başvurma ya da haksız ticaret uygulamalarını gerekçe gösterme gibi alternatif yasal yollarla tarifeleri sürdürme niyetinde olduğuna işaret etti.

İsviçre ile ABD, tam kapsamlı bir ticaret savaşını önlemek amacıyla kasım ayında çerçeve anlaşmaya varmıştı. Anlaşma kapsamında İsviçre’nin ABD’ye ihracatına uygulanan tarifeler yüzde 39’dan yüzde 15’e düşürülerek Avrupa Birliği ihracatçılarıyla aynı seviyeye çekilmişti. Buna karşılık İsviçreli şirketler 2028 sonuna kadar ABD’de toplam 200 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmuştu.