İsviçre büyüme beklentisini yüzde 0,9'a çekti

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), ülke ekonomisine ilişkin haziran ayı tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, ekonominin bu yıl yüzde 0,9 büyümesi bekleniyor. SECO, mart ayında ekonominin 2026'da yüzde 1 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Kurum, 2027 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 1,7'den 1,6'ya çekti.

Yükselen petrol fiyatları enflasyonu tetikliyor

Orta Doğu'daki krizle birlikte ham petrol fiyatlarının sert yükseldiğine dikkati çeken SECO, bu durumun küresel enflasyon oranlarını artırdığı ve başta Avrupa olmak üzere İsviçre'nin ticari ortaklarında daha sıkı bir para politikasına yol açtığını belirtti.

Mart ayında sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,5 olarak açıklanan 2026 ve 2027 enflasyon tahminleri de petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 0,6'ya yükseltildi.

Artan fiyatların özel tüketim harcamalarını baskıladığı, küresel talepteki yavaşlamanın ise İsviçre'nin ihracat ve yatırım faaliyetlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

İsviçre'de işsizlik oranının bu yıl ortalama yüzde 3,1'e ulaşması, 2027'de ise hafif bir gerilemeyle yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Jeopolitik riskler ve korumacılık endişeleri sürüyor

Orta Doğu'daki krizin seyrine ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten SECO, enerji altyapısına veya nakliye rotalarına yönelik kalıcı tehdidin enflasyonist baskıyı uzatabileceği uyarısında bulundu.

Böyle bir senaryoda ülke ekonomisinin daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalabileceği, risklerin gerçekleşmesi durumunda ise İsviçre frangı üzerinde yeni bir değerlenme baskısı oluşabileceği ifade edildi.

Uluslararası ticaret politikalarındaki belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayan SECO uzmanları, mevcut tahminlerin ABD ithalat tarifelerinin bugünkü seviyesinde kalacağı varsayımına dayandığını ancak ABD'deki mevcut düzenlemelerin süresinin dolmasının ardından yeni gümrük vergilerinin gündeme gelebileceğini belirtti.