İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte durgunluğu kırdı mı?

Avrupa genelinde resesyon ve yüksek enflasyon baskılarının tartışıldığı bir süreçte, İsviçre ekonomisi yılın ilk çeyreğinde güçlü bir direnç göstererek büyüme ivmesini yukarı taşıdı. Resmi makroekonomik gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) verileri, ülkenin yılın ilk üç aylık periyodunda yüzde 0,5 oranında genişlediğini ortaya koydu. Daha temkinli seyreden büyüme öngörülerini geride bırakan bu oran, İsviçre frangının uluslararası piyasalardaki yüksek değerine rağmen dış ticaret ve endüstriyel üretim hatlarının dinamizmini koruduğunu açıkça tescilledi. Kurumsal yatırımların ve hanehalkı harcamalarının bu dönemde canlı kalması, küresel risklere karşı korunaklı bir ekonomik yapının sürdüğünü net bir biçimde kanıtladı.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü lokomotif oldu

Yılın ilk çeyreğinde elde edilen bu pozitif büyüme grafiğinin arka planında, uzun süredir baskı altında olan imalat sanayinin yeniden vites büyütmesi etkili oldu. Özellikle kimya, ilaç ve hassas makine imalatı gibi katma değeri yüksek stratejik sektörlerdeki küresel siparişler, dış satım gelirlerini dengede tuttu. Bununla birlikte, turizm ve finansal hizmetleri de kapsayan geniş hizmet sektörü kalemleri de iç piyasadaki istihdam güvencesinin desteğiyle büyümeye doğrudan katkı sağladı. Ülkedeki enflasyon oranlarının Euro Bölgesi’ne kıyasla çok daha düşük seviyelerde tutulması, tüketicilerin alım gücünü korurken perakende ticaret hacmindeki daralma riskini de tamamen ortadan kaldırdı.

Küresel risklere karşı frangın direnci

İsviçre Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu ve güçlü frank yapısı, ihracat odaklı sektörlerde maliyet baskısı yaratsa da ham madde ithalatını kolaylaştırarak sanayicinin elini rahatlattı. Yılın ilk çeyreğinde yakalanan bu yüzde 0,5'lik genişleme, ülkenin mali disiplinden taviz vermeden de büyüme trendini koruyabileceğini tüm finans piyasalarına gösterdi. Komşu Avrupa ülkelerindeki sanayi krizlerine rağmen İsviçre'nin tedarik zincirindeki alternatifsiz konumunu sürdürmesi, yılın geri kalanına yönelik makroekonomik hedeflerin de şimdiden daha sağlam bir zemine oturmasını sağladı.