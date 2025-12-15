İsviçre ekonomisinde büyüme 2026'da yavaşlayabilir

KOF, spor etkinliklerinin etkisi hariç tutulduğunda İsviçre ekonomisinin 2025’te yüzde 1,4 büyüyeceğini, 2026’da ise büyümenin yüzde 1,1’e gerileyeceğini öngörüyor. 2027 yılında büyümenin yeniden hızlanarak yüzde 1,7’ye çıkması bekleniyor. Ancak bu oranların tamamı, hükümetin uzun vadeli ortalama büyüme oranı olarak açıkladığı yüzde 1,8’in altında kalıyor.

2026 ve 2027 büyüme tahminleri, KOF’un eylül ayındaki öngörülerine kıyasla sınırlı da olsa yukarı yönlü revize edildi. Bu revizyonda, ABD’nin İsviçre ihracatına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 39’dan yüzde 15’e indirmeyi öngören ön anlaşma etkili oldu. Buna karşın KOF, söz konusu mutabakatın henüz bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşımadığına dikkat çekerek belirsizliğin yüksek seyrini koruduğunu vurguladı.

Raporda uluslararası ekonomik ortamın da önceki tahmine kıyasla bir miktar kötüleştiği belirtildi. Euro Bölgesi’nde büyümenin üçüncü çeyrekte zayıf kaldığı, Almanya’da artan kamu harcamalarının yaratacağı desteğin ise gecikmelerle karşılaştığı ifade edildi. ABD’de ise zayıflayan tüketici güveni, yumuşayan iş gücü piyasası verileri ve son dönemde yaşanan hükümet kapanmasının, ekonomik döngüde yavaşlamaya işaret ettiği kaydedildi.