İsviçre enflasyonu yakıt şokuyla 18 ayın zirvesine tırmandı

İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan son veriler, yıllık enflasyonun önceki dönemlerdeki durağan seyrini geride bırakarak ivmelendiğini teyit ediyor. Bu nominal artışın temel katalizörü, ham petrol fiyatlarındaki volatiliteye bağlı olarak akaryakıt ve ısınma giderlerinde gözlenen marjinal yükseliş olarak saptanıyor. Her ne kadar İsviçre Merkez Bankası enflasyon hedeflemesini belirlenen koridorda tutmayı başarsa da, yakıt fiyatlarındaki bu şok dalgasının ulaşım ve hizmet kalemlerine olan doğrudan 'geçişkenliği', fiyat istikrarı üzerindeki yukarı yönlü risk primini artırıyor.

Enerji maliyetlerinin arz yönlü baskısı ve çekirdek enflasyon korelasyonu

Akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki bu dezenflasyonist direncin aksine, işlenmemiş gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun sınırlı bir bantta seyretmesi, makroekonomik açıdan dikkat çekici bir ayrışmayı temsil ediyor. Bu durum, mevcut fiyat baskılarının henüz ekonominin geneline yayılan bir talep enflasyonuna dönüşmediğini; aksine tamamen arz kaynaklı bir enerji şokuyla sınırlı kaldığını gösteriyor. Ancak ithal enerji maliyetlerinin üretim zincirindeki diğer alt kalemleri dolaylı yoldan etkileme potansiyeli, merkez bankasının para politikası esnekliğini daraltarak, önümüzdeki çeyreklerde faiz indirim döngüsünün zamanlamasına dair belirsizlikleri körüklüyor.

Döviz kuru müdahaleleri ve frangın nominal çıpası

İsviçre frangının küresel piyasalardaki değer kazanma eğilimi, geçmiş dönemlerde ithal enflasyonu sübvanse eden bir kalkan işlevi görmüş olsa da, mevcut yakıt fiyatlarındaki artış bu kalkanın etkisini sınırlı kılıyor. Para politikasındaki değişimler sonrası frangın nispi olarak değer kaybetmesi, enerji ithalat maliyetlerini yerel para birimi cinsinden yukarı çekerek enflasyonist baskıyı daha belirgin hale getiriyor. Bu noktada, İsviçre Merkez Bankası'nın orta vadeli fiyat istikrarı için parasal genişleme ve frangı savunma arasındaki tercihi, İsviçre ekonomisinin yılın geri kalanındaki büyüme katsayısını belirleyen temel stratejik unsur olacak.

Geçici dalgalanma mı yoksa yeni bir normal mi?

İsviçre ekonomisi için gelecek döneme dair temel senaryo, enerji fiyatlarındaki bu zirve noktasının geçici bir konjonktürel dalgalanma olup olmadığına endeksli kalmaya devam ediyor. İsviçre Merkez Bankası yönetiminin orta vadeli fiyat baskılarında minimal değişim öngören iyimser tutumuna rağmen, arz kesintilerinin kalıcı hale gelmesi, İsviçre'nin 'düşük enflasyon' ayrıcalığını tehdit edebilir. Yerel düzenlemeler nedeniyle henüz faturalara yansımayan maliyetlerin devreye girecek olması da dikkate alındığında, mevcut verilerin aslında çok daha geniş bir maliyet birikiminin öncü sinyali olduğu göz ardı edilmemelidir.