İsviçre enflasyonunda mayıs ayı dengesi: Yıllık TÜFE %0,6 seviyesinde yatay seyretti

İsviçre ekonomisinde mayıs ayı enflasyon dinamikleri incelendiğinde, iç talep dalgalanmaları ile arz kaynaklı maliyet unsurlarının net bir şekilde ayrıştığı görülüyor. Endeksi yukarı yönlü tetikleyen birincil faktörler arasında konut kiralarındaki dönemsel ayarlamalar ve otelcilik sektörü fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonlar yer aldı. Ek olarak, taze sebze ürünleri, akaryakıt ve araç kiralama hizmetlerinde lokalize fiyat artışları izlendi. Buna karşın, hava taşımacılığı maliyetleri ile kalorifer yakıtı fiyatlarında kaydedilen geri çekilmeler, manşet enflasyonun daha agresif bir ivme kazanmasını baskılayan temel dengeleyici unsurlar oldu.

Çekirdek göstergeler ve mal-hizmet makası

Enerji ve işlenmemiş gıda gibi oynak kalemlerden arındırılmış yıllık çekirdek enflasyon %0,3 seviyesinde yatay kalmaya devam ederek fiyat artışlarının genele yayılmadığının sinyalini verdi. Sektörel bazda incelendiğinde, hizmetler sektörü enflasyonu yıllık %1,2 seviyesiyle ana yukarı yönlü sürücü olma niteliğini korurken; mal sektörü fiyatlarındaki yıllık %0,4'lük deflasyonist seyir, genel fiyat istikrarını konsolide eden en büyük dinamik olarak kayıtlara geçti.

İsviçre frangı ve döviz piyasası yansımaları

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi, döviz piyasalarında İsviçre frangı üzerinde kısa vadeli bir satış baskısı yarattı. İsviçre frangının Euro ve ABD doları karşısında hafif değer kaybetmesi, özellikle ihracat odaklı İsviçre sanayisi için geçici bir nefes alma alanı sağladı. Ancak küresel jeopolitik risklerin yüksek seyretmesi, güvenli liman algısıyla frangın uzun vadeli güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Döviz piyasasındaki bu güçlü seyir, ithal girdi maliyetlerini düşürerek ülkenin iç pazar fiyat istikrarını korumasında kritik bir kalkan görevi üstleniyor.

Bölgesel ayrışma ve Merkez Bankası'nın para politikası izdüşümü

Avrupa genelindeki enflasyonist görünümle kıyaslandığında İsviçre, komşu Euro Bölgesi’nin mayıs ayında kaydettiği %3,2'lik manşet enflasyon oranına kıyasla fiyat istikrarı kulvarında güçlü bir ayrışma sergilemektedir. Avrupa Birliği standartlarına göre uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksi bazında İsviçre enflasyonu mayıs ayında yıllık %0,9 olarak ölçüldü.

Enflasyonun üst üste iki ay boyunca %0,6 seviyesinde çıpalanması, İsviçre Merkez Bankası'nın uzun vadeli %0-2 aralığındaki hedef bandının alt sınırına yakın bir konumu işaret ediyor. Piyasa analistleri, mevcut makroekonomik verilerin ışığında ve güçlü İsviçre frangının ekonomi üzerindeki sıkılaştırıcı etkisi dikkate alındığında, Merkez Bankası'nın önümüzdeki para politikası toplantısında politika faizini %0 düzeyinde sabit tutma olasılığının oldukça kuvvetlendiğini öngörüyor.