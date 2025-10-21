İsviçre frangı Euro'ya karşı on yıllık zirveye yaklaşıyor

İsviçre Frangı, Euro karşısında bugün de değer kazandı ve Ocak 2015'te son görülen zirvesine daha da yaklaştı.

Fransa'daki siyasi belirsizlik, Rusya ile süren gerilim, Çin ile ticaretteki belirsizlikler yatırımcıları eurodan güvenli liman İsviçre frangına yönlendiriyor.

Euro/Frank bu sabah yüzde 0,1 düşüşle 0,9215'e geriledi ve şu sıralarda 0,9217'den işlem görüyor.

Ocak 2015'te 0,92 seviyesinin altı test edilmişti.

Euro, ay başından bu yana CHFkarşısında yüzde 1,38, yıl başından bu yana yüzde 1,96 zayıfladı.

Eylül ayı ticaret fazlası 4,07 milyar İsviçre Frangına yükseldi

İsviçre, eylülde 4 milyar 73 frank tutarında dış ticaret fazlası verdi. Ağustos ayı ticaret fazlası revize verilerle 3 milyar 876 milyon frank oldu.

İsviçre Federal Gümrük İdaresi verilerine göre, eylül ayında ihracat 23 milyar 972 milyon frank seviyesine yükselirken, ithalat 19 milyar 899 milyon frank olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ihracat 18,9 milyar, ithalat 15,03 milyar frank olmuştu.

Ancak ihracat kalemlerinden biri olan saat sektörü zayıf performans sergiledi. Eylül ayında İsviçre saat ihracatı geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 3,1 düşerek 1,99 milyar frank seviyesine geriledi.